Адвокат судьи Данченкова рассказал о потере жалобы в Генпрокуратуру по делу Широкова
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- РИА Новости
Сторона потерпевшего настаивает, что в действиях Широкова прослеживались признаки покушения на убийство. Представители Данченкова подали жалобу 11 ноября. Однако порталу Sport24 в Генпрокуратуре заявили, что по состоянию на 20 ноября никаких обращений по данному вопросу не получали.
«Все видели наше заявление от 11 ноября. Оно было с отметкой, что оно зарегистрировано. Получается, либо там жулики, либо заявление потеряно. Мы ещё решим, как будем дальше поступать. Сейчас обратимся, чтобы провели внутреннее служебное расследование в Генпрокуратуре по факту потери нашей жалобы», — рассказал Островский.
Ранее сообщалось, что дело Широкова в суде будет рассмотрено в особом порядке.