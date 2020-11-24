Адвокат судьи Данченкова рассказал о потере жалобы в Генпрокуратуру по делу Широкова

Александр Островский, адвокат футбольного судьи Никиты Данченкова, избитого Романом Широковым во время матча любительских команд, рассказал о пропаже жалобы на имя генпрокурора России Игоря Краснова о переквалификации уголовного дела.

Сторона потерпевшего настаивает, что в действиях Широкова прослеживались признаки покушения на убийство. Представители Данченкова подали жалобу 11 ноября. Однако порталу Sport24 в Генпрокуратуре заявили, что по состоянию на 20 ноября никаких обращений по данному вопросу не получали.

«Все видели наше заявление от 11 ноября. Оно было с отметкой, что оно зарегистрировано. Получается, либо там жулики, либо заявление потеряно. Мы ещё решим, как будем дальше поступать. Сейчас обратимся, чтобы провели внутреннее служебное расследование в Генпрокуратуре по факту потери нашей жалобы», — рассказал Островский.

Ранее сообщалось, что дело Широкова в суде будет рассмотрено в особом порядке.