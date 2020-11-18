Дело Широкова в суде будет рассмотрено в особом порядке

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Адвокат Александр Островский, представляющий интересы футбольного арбитра Никиты Данченкова, прокомментировал предстоящий судебный процесс в отношении экс-игрока сборной России Романа Широкова, от которого пострадал его подзащитный.
Дело Широкова в суде будет рассмотрено в особом порядке
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Пока вынесли постановление об особом порядке рассмотрения дела, нашу позицию ещё не выясняли. Мы это оспорим. Наше согласие здесь обязательно по закону. Когда закончилось дознание, то следствие выясняет, согласен ли подсудимый и обвиняемый на особый порядок. И суд, и следствие очень заинтересованы в особом порядке рассмотрения. Тогда критическому осмыслению не подвергается то, что было сделано следствием. Либо судья по халатности вынес данное постановление, увидев заявление Широкова, либо же есть какая-то договорённость с той стороной, поскольку наша позиция не была выяснена. За наши суды что-либо говорить невозможно. Ожидать можно любого исхода. Мы категорически не согласны с особым порядком рассмотрения дела. Закон на нашей стороне, но мы живём в стране советов, где всё возможно», — сказал Островский «Чемпионату».

Во время матча любительских команд, который состоялся 10 августа, Данченков удалил Широкова с поля за апелляции по поводу неназначенного пенальти. В ответ экс-футболист сборной России нанёс несколько ударов в лицо судье, после чего предпринял попытку добить его ногами.

Ранее адвокат избитого арбитра Данченкова назвал дату суда над экс-футболистом сборной России Широковым.

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