Адвокат избитого арбитра Данченкова назвал дату суда над экс-футболистом сборной России Широковым

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы избитого экс-футболистом сборной России Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова, рассказал, когда состоится суд по данному делу.

«Суд пройдёт 25 ноября в судебном участке мирового судьи №105. Слушание дела назначено на 9:30», — цитирует Островского Sport24.

Конфликт между Широковым и Данченковым случился 10 августа. Бывший футболист остался недоволен тем, что арбитр показал ему красную карточку, и нанёс ему несколько ударов в лицо, после чего попытался добить ногами.

Ранее избитый арбитр Данченков заявил, что не готов к примирению с Широковым.