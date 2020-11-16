Адвокат избитого арбитра Данченкова назвал дату суда над экс-футболистом сборной России Широковым

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Адвокат Александр Островский, представляющий интересы избитого экс-футболистом сборной России Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова, рассказал, когда состоится суд по данному делу.
Адвокат избитого арбитра Данченкова назвал дату суда над экс-футболистом сборной России Широковым
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«Суд пройдёт 25 ноября в судебном участке мирового судьи №105. Слушание дела назначено на 9:30», — цитирует Островского Sport24.

Конфликт между Широковым и Данченковым случился 10 августа. Бывший футболист остался недоволен тем, что арбитр показал ему красную карточку, и нанёс ему несколько ударов в лицо, после чего попытался добить ногами.

Ранее избитый арбитр Данченков заявил, что не готов к примирению с Широковым.

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