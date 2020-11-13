Избитый арбитр Данченков заявил, что не готов к примирению с Широковым

Футбольный судья Никита Данченков, избитый экс-игроком сборной России Романом Широковым, рассказал, что стало ключевым при принятии решения пойти в суд.

«Во-первых, его отношение к ситуации и человеку. В тот момент Широков не считал себя виновным. Думал, что абсолютно прав, кидая по ходу дела различные фразы. Была ещё фраза: «Это вам за вчерашнее». За день до этого был матч «Спартак» — «Сочи». Никаких извинений я не получил даже в устной форме. Единственное, что было на месте: Широков хотел поговорить со мной один на один, а я наотрез отказался. Как понимаю, он хотел конфликт закрыть. Но я считаю, что нанесён удар не только моему имиджу, но и имиджу судейского корпуса в целом. Цель — дойти до суда. Как он посчитает нужным, так и случится. Всеми вопросами занимаются мои адвокаты, я им полностью доверяю. Готов ли я пойти на мировую с Широковым? Думаю, нет. Пожму ли ему руку, придется встретиться с ним на поле? Если он первым инициирует рукопожатие, то я, естественно, пожму ему руку», — цитирует Данченкова «Советский спорт».

Широков напал на арбитра в матче любительских команд. Бывший футболист таким образом отреагировал на полученную красную карточку. Вначале он повалил арбитра на газон, а затем предпринял попытку добить ногами.

Ранее Широков высказался о скандальной ситуации вокруг Дзюбы.