Широков высказался о скандальной ситуации вокруг Дзюбы

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Роман Широков высказал мнение о скандале с форвардом петербургского клуба и национальной команды Артёмом Дзюбой.

«Мне кажется, самостоятельно он никуда это не выставлял. Нет. Не взломали. Это, говорят, старое видео. Кому-то оно было адресовано. Если жена не сказала, значит, наверное, не ей. Это единственный момент, который должен смущать в этой истории. Но это их личное семейное дело. Не думаю, что это драма. Это ситуация, в которой они разберутся. Но это их личное дело», — приводит слова Широкова «РБ-Спорт».

Он отметил, что не понимает, почему в отношении Дзюбы клубом и сборной были приняты санкции.

«Он же нигде напоказ не выставлял. Об этом говорят уже неделю? Видимо, больше не о чем говорить. У нас в те дни сменились четыре министра, добавился вице-премьер, а на федеральном ТВ говорят о Дзюбе. Федеральный канал в политическом шоу об этом говорит. Это даже не дно», — добавил экс-хавбек.

Дзюба не был вызван на ближайшие матчи сборной России по футболу, после того как в интернете было опубликовано видео интимного содержания, на котором, предположительно, заснят сам футболист.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин поддержал Дзюбу после скандала.