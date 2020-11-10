Малкин поддержал Дзюбу после скандала

Хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о ситуации вокруг нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбы.

«Это естественно и не противозаконно. Моё мнение: он должен быть в сборной, чтобы выйти на поле и забыться. Сейчас он не сможет уснуть, будет накручивать себя, карьера человека может сломаться. В сборной его поддержат, другое настроение будет, он не уйдёт в пике, не запьёт. Может, он после этого сейчас пойдёт и начнёт пить. Не хотелось бы, чтобы карьера человека ломалось после этого», — сказал Малкин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Дзюба не был вызван на ближайшие матчи сборной России по футболу после того, как в интернете было опубликовано видео интимного содержания, на котором, предположительно, заснят сам футболист.

Ранее актёр Михаил Грушевский назвал мудрым шагом решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать Дзюбу в сборную.