Грушевский назвал мудрым шагом решение Черчесова не вызывать Дзюбу в сборную

Известный актёр и болельщик московского ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать в национальную команду форварда Артёма Дзюбу.

«Правильно ли сделал Черчесов? Да. Мудрый шаг. Возможно, кто-то возмутится, мол, почему же тренер не поддержал игрока? Но с учётом общественного резонанса, бесконечного потока комментариев небольшая пауза и ментальная перезагрузка пойдут Дзюбе только на пользу. Уверен, вскоре он вернётся в сборную. А пока пусть себя проявят там Заболотный и Соболев», — цитирует Грушевского «Спорт-Экспресс».

Дзюба не был вызван на ближайшие матчи сборной России по футболу после того, как в интернете было опубликовано видео интимного содержания, на котором, предположительно, заснят сам футболист.

Ранее PR-агент футболистов сборной России высказалась о ситуации вокруг Дзюбы.