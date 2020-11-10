Грушевский назвал мудрым шагом решение Черчесова не вызывать Дзюбу в сборную

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Известный актёр и болельщик московского ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать в национальную команду форварда Артёма Дзюбу.
Грушевский назвал мудрым шагом решение Черчесова не вызывать Дзюбу в сборную
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«Правильно ли сделал Черчесов? Да. Мудрый шаг. Возможно, кто-то возмутится, мол, почему же тренер не поддержал игрока? Но с учётом общественного резонанса, бесконечного потока комментариев небольшая пауза и ментальная перезагрузка пойдут Дзюбе только на пользу. Уверен, вскоре он вернётся в сборную. А пока пусть себя проявят там Заболотный и Соболев», — цитирует Грушевского «Спорт-Экспресс».

Дзюба не был вызван на ближайшие матчи сборной России по футболу после того, как в интернете было опубликовано видео интимного содержания, на котором, предположительно, заснят сам футболист.

Ранее PR-агент футболистов сборной России высказалась о ситуации вокруг Дзюбы.

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