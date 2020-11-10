PR-агент футболистов сборной России высказалась о ситуации вокруг Дзюбы

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PR-агент Елена Болотова, ведущая дела футболистов сборной России Фёдора Смолова, Георгия Джикии и Александра Соболева, прокомментировала скандальную ситуацию вокруг нападающего национальной команды Артёма Дзюбы.
PR-агент футболистов сборной России высказалась о ситуации вокруг Дзюбы
  • РИА Новости

«В ситуациях, когда происходит кража частных данных, сразу обращаемся в правоохранительные органы. Также необходимо сразу выходить и работать со СМИ, с общественным мнением. Следует очень правильно формулировать свой посыл. Он должен быть чётким и понятным людям. Да, это была моя личная история, я не хотел, чтобы это кто-то видел. Я очень сильно сожалею о том, что это стало достоянием общественности. Вот и всё», — цитирует Болотову Sport24.

Она также подчеркнула, что в своей профессиональной деятельности нужно продолжать доказывать свои навыки, а также не стоит уходить в тень. По её мнению, в такой ситуации необходимо быть предельно честным.

«Дзюба поступил правильно. Выпустил обращение и ни на кого не переложил ответственность, не называл третьих лиц. «Зенит» и сборная тоже сделали всё абсолютно верно. Черчесов принял правильное решение не вызывать Артёма, потому что таким образом он защитил и его, и всех остальных игроков», — добавила Болотова.

Дзюба не был вызван на ближайшие матчи сборной России по футболу после того, как в интернете было опубликовано видео интимного содержания, на котором, предположительно, заснят сам футболист.

Ранее в Госдуме призвали возбудить уголовное дело в связи с утечкой личного видео с Дзюбой.

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