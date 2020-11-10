В Госдуме призвали возбудить уголовное дело в связи с утечкой личного видео с Дзюбой

Вице-спикер Государственной думы РФ Игорь Лебедев выразил мнение, что нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе стоит обратиться в правоохранительные органы в связи с утечкой видео с его участием в интернет.

«Если Дзюба сам не собирается писать заявление, а есть информация, что у него был взломан телефон, то правоохранительные органы должны возбудить уголовное дело и начать расследование. Это поможет наказать виновных и обелить имя Артёма, если действительно был факт кражи личной информации», — цитирует Лебедева Sport24.

Депутат обратился к Дзюбе и посоветовал тому написать заявление в полицию. При этом сам Лебедев заверил, что в Государственной думе готовы взять данное дело под свой контроль и поспособствовать в решении данного вопроса.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение Станислава Черчесова не вызывать Дзюбу в национальную команду для подготовки к ноябрьским матчам.