В Госдуме призвали возбудить уголовное дело в связи с утечкой личного видео с Дзюбой
- РИА Новости
«Если Дзюба сам не собирается писать заявление, а есть информация, что у него был взломан телефон, то правоохранительные органы должны возбудить уголовное дело и начать расследование. Это поможет наказать виновных и обелить имя Артёма, если действительно был факт кражи личной информации», — цитирует Лебедева Sport24.
Депутат обратился к Дзюбе и посоветовал тому написать заявление в полицию. При этом сам Лебедев заверил, что в Государственной думе готовы взять данное дело под свой контроль и поспособствовать в решении данного вопроса.
Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение Станислава Черчесова не вызывать Дзюбу в национальную команду для подготовки к ноябрьским матчам.