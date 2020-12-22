Колосков отказался комментировать видео с участием судей матча «Тамбов» — «Урал»

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что не стоит высказываться относительно возможного употребления алкоголя судьями матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» — «Урал» (1:1), которые, предположительно, пили водку в ресторане Саранска.
Колосков отказался комментировать видео с участием судей матча «Тамбов» — «Урал»
  • РИА Новости

«Не могу комментировать то, что не доказано. Готов говорить об этом, когда факты будут достоверными. В РФС сказали, что будут расследовать эту ситуацию. Вот когда там найдут доказательства, тогда звоните мне. Я всё же не хочу оказаться в дурацком положении. И вообще это не моя тема — кто-то выпил, кто-то под юбку залез, кто-то ещё что-то сделал. Разве это мой уровень?» — сказал Колосков RT.

21 декабря было опубликовано видео, на котором, предположительно, присутствуют арбитры из бригады Сергея Иванова, которые менее чем за сутки до матча 19-го тура Российской премьер-лиги «Тамбов» — «Урал» (1:1) употребляли водку в одном из ресторанов Саранска.

Ранее в «Тамбове» прокомментировали видео с участием судей матча с «Уралом».

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