Будогосский: установок по поводу запрета на алкоголь перед матчами у судей нет

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Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский заявил, что арбитрам не запрещено употреблять спиртное накануне матчей.
Будогосский: установок по поводу запрета на алкоголь перед матчами у судей нет
  • © Российский Футбольный Союз

«Могут ли судьи распивать спиртное перед игрой? Установок по этому поводу нет. Да и откуда мы наверняка знаем, что они распивали перед матчем? Мало ли где это происходит. Нужно сперва дождаться расследования. У нас слишком много подобных фейков про судей. Я лично не видел этого видео. Человек, который работает арбитром, сам должен понимать, что ему предстоит на следующий день, и он должен быть подготовлен. Иногда ему, может быть, даже надо выпить рюмку коньяка на ночь. Всё зависит от человека», — заявил Будогосский RT.

21 декабря в сети появилось видео, на котором, предположительно, присутствуют арбитры бригады Сергея Иванова, которые употребляют водку менее чем за сутки до матча 19-го тура Российской премьер-лиги «Тамбов» — «Урал» (1:1).

Ранее Колосков отказался комментировать видео с участием судей матча «Тамбов» — «Урал».

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