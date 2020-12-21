СМИ: Арбитр матча «Сочи» — «Спартак» отстранён от работы

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Футбольный арбитр Игорь Панин, работавший на матче 18-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Сочи», отстранён от работы на неопределённый срок.
СМИ: Арбитр матча «Сочи» — «Спартак» отстранён от работы
  • Pixabay

Как сообщает «Спорт-Экспресс», через несколько часов после игры в Сочи Панин был замечен в одном из отелей города распивающим спиртные напитки в компании представителей местного футбольного клуба, что, по мнению Российского футбольного союза (РФС), является неприемлемым и нарушает внутренний кодекс арбитра.

Отмечается, что сам Панин произошедшее отрицает.

Ранее сообщалось, что Экспертно-судейская комиссия РФС не выявила ошибок в работе арбитра матча «Сочи» — «Спартак».

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