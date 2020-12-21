СМИ: Арбитр матча «Сочи» — «Спартак» отстранён от работы
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», через несколько часов после игры в Сочи Панин был замечен в одном из отелей города распивающим спиртные напитки в компании представителей местного футбольного клуба, что, по мнению Российского футбольного союза (РФС), является неприемлемым и нарушает внутренний кодекс арбитра.
Отмечается, что сам Панин произошедшее отрицает.
Ранее сообщалось, что Экспертно-судейская комиссия РФС не выявила ошибок в работе арбитра матча «Сочи» — «Спартак».