Прядкин: РПЛ сделает всё возможное, чтобы «Тамбов» продолжил выступления

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, какие шаги предпринимает лига по ситуации с финансовыми сложностями, возникшими у клуба «Тамбов».

«Определённые меры РПЛ и РФС уже принимает. Буквально три дня назад вернулся из Тамбова, где у меня была встреча с губернатором, руководством края. Мы подробно определили, где мы находимся, как надо действовать дальше и что возможно сделать с той или другой стороны. Все необходимые требования и помощь РПЛ оказывает. Есть определённая сумма, причитающаяся «Тамбову» со стороны коммерческих доходов, она будет полностью выплачена. В свою очередь, если клуб будет выполнять все обязанности как участник РПЛ», — рассказал Прядкин.

Он отметил, что на встрече с губернатором Тамбовской области обсуждались меры, который регион принимает для клуба.

«На встрече присутствовали руководители финансового блока Тамбовского региона, вице-губернаторы, сам Александр Никитин вёл встречу. Присутствовали представители «Тамбова», РПЛ, наметили дальнейшие шаги. В январе пройдут наши встречи. Сделаем всё возможное, чтобы «Тамбов» продолжил выступления», — подытожил Прядкин.

Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что игрокам клуба могут выплатить долги по зарплате в начале 2021 года.