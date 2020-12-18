Худяков рассказал, что игрокам «Тамбова» могут выплатить долги по зарплате в начале 2021 года

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал ситуацию с финансовым положением клуба, а также с задолженностью по заработной плате перед игроками команды.

«Первая часть чемпионата закончилась, а у нас всё только начинается. В ближайшее время будет точное понимание. Наверное, вы слышали, руководство области вышло на связь. Состоялся положительный диалог. Конкретики не скажу. Будет не одна встреча. Должно всё решиться», — приводит слова Худякова «Матч ТВ».

Он отметил, что «Тамбов» не будет менять название и доиграет нынешний сезон в Саранске.

«Что дальше — посмотрим. Если останемся по спортивному принципу, однозначно надо будет переезжать. Или в Саранск, или спускаться в ФНЛ. У нас нет стадиона для РПЛ. Зарплаты? В январе-феврале вопрос разрешится. Идёт диалог. Они свои деньги получат. У меня есть уверенность, что все останутся — игроки и тренеры. Но это пока только на уровне разговоров», — добавил спортивный директор клуба.

По итогам 19 туров «Тамбов» с 13 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что два клуба РПЛ интересуются тренером «Тамбова» Первушиным.