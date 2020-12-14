СМИ: Два клуба РПЛ интересуются тренером «Тамбова» Первушиным

К главному тренеру «Тамбова» Сергею Первушину проявляют интерес два футбольных клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает Sport24, специалист может получить предложение в ближайшее время. Отмечается, что из-за финансовых трудностей «Тамбова» остальные клубы чемпионата начинают следить как за игроками команды, так и за представителями её тренерского штаба.

Первушин возглавляет «Тамбов» с 2019 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне сохранила место в РПЛ. В этом сезоне тамбовчане после 18 туров занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.

Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков выразил мнение, что у клуба нет другого выхода, кроме как переехать в другой город.