Спортивный директор «Тамбова»: мы делаем всё, чтобы сохранить клуб

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков считает, что у клуба нет другого выхода, кроме как переехать в другой город.

«Мы делаем всё, чтобы клуб сохранить. Рассматривается вариант с переездом. У нас на днях из учредителей вышла даже академия футбола. Мы сейчас даже не сможем лицензии от Тамбова получить. Один вариант — это переехать в другой регион, где есть стадион и академия. Это реализуемый вариант, мы к нему идём, другого нет. Скорее всего, это будет Саранск. Мы конкретно на этот регион не выходили. Готовим предложение, дорожную карту. Будем выходить, общаться. Планируется ли поменять название клуба? По ходу сезона нет, по окончании — да», — приводит слова Худякова ТАСС.

Перед началом сезона «Тамбов» не получил денег от региона, задолженность клуба по зарплате за сентябрь — октябрь составляла порядка 118 млн рублей.

Ранее Слуцкий высказался о матче с «Тамбовом».