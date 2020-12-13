Слуцкий — о матче с «Тамбовом»: у «Рубина» не было простых игр и не будет

Короткая ссылка
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды над «Тамбовом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги.
Слуцкий — о матче с «Тамбовом»: у «Рубина» не было простых игр и не будет
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Ожидали, что будет сложный матч. У нас и не было простых матчей. И не будет. К тому же сложные погодные условия. Накладывает свой отпечаток и конец сезона. Плюс разное состояние игроков. Кто-то возвращается в общую группу, кто-то выбывает. Такой соперник ещё — им нечего терять. Они понимают, что это их шанс. Такие матчи всегда тяжёлые», — приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Рубин» на выезде обыграл «Тамбов» в матче Российской премьер-лиги со счётом 1:0.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить