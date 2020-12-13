Слуцкий — о матче с «Тамбовом»: у «Рубина» не было простых игр и не будет

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды над «Тамбовом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги.

«Ожидали, что будет сложный матч. У нас и не было простых матчей. И не будет. К тому же сложные погодные условия. Накладывает свой отпечаток и конец сезона. Плюс разное состояние игроков. Кто-то возвращается в общую группу, кто-то выбывает. Такой соперник ещё — им нечего терять. Они понимают, что это их шанс. Такие матчи всегда тяжёлые», — приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Рубин» на выезде обыграл «Тамбов» в матче Российской премьер-лиги со счётом 1:0.