Слуцкий — о матче с «Тамбовом»: у «Рубина» не было простых игр и не будет
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- РИА Новости
«Ожидали, что будет сложный матч. У нас и не было простых матчей. И не будет. К тому же сложные погодные условия. Накладывает свой отпечаток и конец сезона. Плюс разное состояние игроков. Кто-то возвращается в общую группу, кто-то выбывает. Такой соперник ещё — им нечего терять. Они понимают, что это их шанс. Такие матчи всегда тяжёлые», — приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что «Рубин» на выезде обыграл «Тамбов» в матче Российской премьер-лиги со счётом 1:0.