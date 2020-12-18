«Не удовлетворены выступлением сборной»: Дюков о решении CAS, провале в еврокубках и высказываниях Черчесова

РФС не может быть удовлетворён выступлением сборной в 2020 году. Об этом заявил президент организации Александр Дюков на брифинге по итогам заседания исполкома. Он также выразил мнение о причинах неудачи российских клубов в еврокубках, прокомментировал решение CAS и оценил неоднозначные высказывания Станислава Черчесова в недавних интервью.

«Не видим оснований отказываться от проведения ЧМ по пляжному футболу»

— Как исполком РФС оценил выступление сборных России в 2020 году?

— На исполкоме был заслушан отчёт тренеров о выступлении в уходящем году. Если говорить о молодёжной команде, то она, безусловно, выступила успешно. Мы впервые за восемь лет пробились в финальную часть чемпионата Европы. Женская сборная продолжает борьбу за выход на Евро, в апреле ей предстоят стыковые матчи. Если говорить о выступлении сборной России, то Станислав Черчесов уже давал оценку. Мы не можем быть удовлетворены выступлением первой сборной. Было неплохое начало, две победы, но последние шесть матчей прошли без побед. Задача по повышению в классе в Лиге наций не была решена.

— Как последнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) скажется на выступлении сборной России на чемпионате мира в 2022 году?

— Для начала на этот турнир надо выйти. Я пока не видел полного решения CAS. Прежде всего надо ознакомиться с его полным текстом, а дальше уже провести дополнительные консультации с ФИФА, чтобы оценить его влияние на выступление сборной, если пройдём отбор и выступим в Катаре. Только после этого можно будет дать какие-то комментарии.

— А какова в связи с этим решением судьба чемпионата мира по пляжному футболу, который должен пройти в следующем году в Москве?

— Мы пока не получили полный текст CAS. Когда получим его, то сделаем анализ. Пока не видим каких-либо оснований, чтобы было принято решение об отказе от проведения этого турнира. Поводом для нашей уверенности является то, что решение о проведение чемпионата было принято достаточно давно, проделана серьёзная работа по подготовке. Насколько мне известно, в данном случае чемпионат мира должен быть проведён.

— Как можете прокомментировать дисквалификацию судьи Максима Матюнина и исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна за организацию договорного матча?

— Правоохранительными органами был установлен факт подкупа Матюнина Баяном. Это было установлено в ходе расследования уголовного дела. МВД направило представление в РФС об этом, и оно легло в основу решения контрольно-дисциплинарной комиссии. Матюнин нарушил договор с РФС, где чётко сказано, что судье запрещено принимать денежные средства. Как только такая информация появилась, КДК провёл заседание и вынес решение, потому что такие действия недопустимы. Решение принято в соответствии с действующим дисциплинарным регламентом. Футбольные власти вправе действовать без решений гражданских судов, потому что мы отвечаем за защиту игры от нечестных действий, с нас спрашивают за качество судейства. Мы должны этим ожиданиям соответствовать и не можем ждать каждый раз решения суда, но при этом действуем на основании проверенной информации.

— На исполкоме РФС обсуждался бюджет на следующий год. Каких показателей союзу хотелось бы достичь в следующем году?

— Окончательный бюджет будет принят в феврале 2021 года в связи с тем, что остаются открытыми некоторые вопросы. Одним из них являются целевые отчисления букмекеров на развитие спорта. Большая ясность в отношении бюджета будет в январе. Мы ожидаем, что доходы и расходы вырастут, это позволит увеличить траты на программы подготовки резерва и развитие детско-юношеского футбола. Назвать цифры будем готовы в январе, когда бюджет будет утверждён. Несмотря на COVID-19, мы смогли сохранить действующие соглашения. Мы находимся на завершающей стадии переговоров с новыми партнёрами, за это хотелось бы поблагодарить наш попечительский совет. В целом ожидаем роста доходов в следующем году, и они будут прежде всего направлены на программы развития.

— Обсуждались ли на исполкоме недавние интервью Черчесова, в которых он допускал для себя если не дерзкое, то агрессивное поведение в адрес журналистов?

— Мы знаем Черчесова как человека резкого и прямого в своих суждениях. Где-то это помогает, где-то мешает. Нужно учитывать, что наложилось эмоциональное переживание. Мы все тяжело переживаем выступление сборной. Я прошу понять его. Черчесов точно не держит ни на кого из журналистов обиду. Это как на поле — произошла стычка, но это не значит, что вы стали врагами. У некоторых журналистов есть задача вывести собеседника из состояния комфорта, чтобы получить яркие, нетривиальные ответы. Если в том интервью была такая задача, то ему надо держать удар, если его провоцируют.

— Как относитесь к выдвижению Ильи Геркуса на пост президента Футбольной национальной лиги?

— Клубы и лига сами выберут своего нового президента. Я достаточно долго знаю Геркуса и хорошо отношусь к нему. Он уже давно в футболе, хорошо его знает, он небезразличный и энергичный руководитель. Думаю, шансы у него есть. Но РФС не имеет никакого отношения к избранию руководителей лиг, это решение клубов.

— Вы были выдвинуты в качестве кандидата в исполком УЕФА. Когда состоится голосование и что это даст российскому футболу?

— Выдвижение кандидатов должно завершиться 2 января, а выборы пройдут на конференции УЕФА в апреле следующего года. Безусловно, присутствие представителей РФС в исполкоме УЕФА важно для российского футбола. Это даёт возможность действовать более активно и участвовать в принятии решений, которые будут направлены на развитие и функционирование европейского футбола. Это позволит защищать и отстаивать интересы российского футбола, даёт дополнительные возможности в этом направлении. Эти возможности есть и сейчас, но будет возможно более активно участвовать в будущих изменениях европейского футбола, направленных в том числе на наше развитие.

«Внутренний футбол не соответствует современным тенденциям»

— Есть ли планы предпринять какие-либо действия после провала российских клубов в еврокубках?

— В руководстве клубов находятся опытные управленцы, которые сами заинтересованы в развитии лиг, коммерческом и спортивном. У нас есть своё видение, но не считаем правильным его навязывать. По действующим договорам о передаче прав у клубов есть только обязательства по своевременной оплате переданных прав. Когда договоры закончатся, в новых соглашениях будем уже формулировать наши ожидания от развития лиг, но сейчас этого нет. Что касается изменений формата клубного футбола, мы ждём инициативу от клубов. Мы находимся в диалоге и готовы им помогать. ФНЛ и ПФЛ готовы к реформе, вполне возможно, что в начале следующего года определённые решения будут приняты. РПЛ регулярно рассматривает различные форматы проведения чемпионата России. Будем надеяться, что будет принято какое-то решение. Я уже говорил, что 30 игр в сезоне недостаточно с учётом того, что игр с высокой интенсивностью значительно меньше.

— Как РПЛ должна стать более конкурентоспособной на европейской арене?

— В этом сезоне против успешного выступления клубов работали два фактора. Во-первых, это коронавирус. Те клубы, которые участвовали, действительно болели и не проводили все игры в оптимальном составе. Будем надеяться, что это разовый фактор, который имел место только в этом сезоне. Во-вторых, внутренний футбол не соответствует современным тенденциям. В еврокубках клубы встречают другой уровень сопротивления, а дома могут позволить себе играть с меньшей интенсивностью. В Европе даже в средних по уровню лигах мы видим совсем другую динамику.

В современном футболе многое зависит от того, насколько организованно действует команда, как наложены внутренние взаимодействия — прессинг, контрпрессинг, выход из-под прессинга и так далее. По всем этим направлениям нужно работать. Это относится не только к еврокубковым командам, а ко всем. Я бы не стал говорить, что что-то зависит непосредственно от руководства лиги, это работа клубов и тренеров. Что касается наших действий, то мы регулярно обращаем внимание на разрыв, организуем обсуждения современных тенденций в футболе, проводим встречи и семинары для тренеров, делимся статистикой. Чтобы изменились убеждения и принципы, нужно какое-то время.

Наш второй рычаг — это формат соревнований и увеличение количества матчей. Наши возможности ограничены, мы не финансируем клубы и не будем это делать, поэтому управленческие решения принимать не можем. Рассчитываем, что всё-таки клубы критически подойдут к текущему формату соревнований и будут способствовать росту интенсивности в матчах РПЛ.

— В феврале вы будете участвовать в новых выборах президента РФС. Какой будет ваша программа?

— Та программа, с которой я шёл на выборы в 2019 году, предполагает реформы и изменения, которые нельзя осуществить за два года. Программа уже озвучена, вы видите, что делает РФС. Очень важным направлением для нас является детско-юношеский футбол и подготовка резерва. Мы понимаем, что надо внедрять новые методики в школах, чтобы они были актуальными и их использовали в работе. Мы пошли по пути аттестаций и создания системы региональных и детских футбольных центров. Сейчас мы взяли под контроль, чтобы обучение в центрах велось по этим методикам. Также хотим, чтобы у юношей была регулярная соревновательная практика, а большинство матчей проходило по принципу «равный играет с равным». Мы запустили первую и вторую юношеские лиги, реформировали молодёжное первенство. Это даёт возможность играть талантливым детям.

— Как можете прокомментировать скандал в недавнем матче «Сочи» и «Спартака» в чемпионате России? Являются ли слова Дмитрия Бородина расизмом в отношении Доменико Тедеско?

— Расследование ещё не завершено, КДК не принял никакого решения. Я не могу сказать, что мне удалось ознакомиться со всеми деталями произошедшего в матче и после него. Я бы воздержался от комментариев. На следующей неделе КДК закончит работу, заседание по этому матчу состоится, и будет дана оценка действиям как главного тренера «Спартака», так и игроков и тренерского штаба «Сочи». Я хочу сказать, что подобного рода события не украшают ни наш футбол, ни лигу. Они в принципе недопустимы. Не знаю, кто виноват, но мы имеем репутационную потерю для лиги.

— Что происходит с «Тамбовом» и последними событиями, связанными с ним?

— О переезде команды в Саранск мне ничего неизвестно. Есть проблемы со стадионом, мы пошли навстречу клубу после обращений болельщиков и губернатора. Он сказал, что важно, чтобы команда вернулась в Тамбов. Мы дали ещё один сезон, чтобы реконструкция закончилась, но возникла ситуация с COVID-19, городу и области было сложно этим заниматься. Как мы понимаем, эта задача скорее всего не будет решена. К стадиону добавилась задолженность, в том числе по зарплате. При лицензировании было гарантийное письмо от управления по физической культуре и спорту, поэтому клуб прошёл лицензирование. Несмотря на его наличие, по ряду причин область свои обязательства по финансированию не выполняет.

Не хочу давать оценки, виноват ли клуб или область. РПЛ находится в контакте с ними и старается сделать всё возможное, чтобы команда доиграла сезон. Проблема «Тамбова» — это системная проблема клубов. Её можно решить ужесточением правил лицензирования, но мы должны понимать, что при резком ужесточении в Премьер-лиге останутся шесть-восемь клубов. Исторически был мягкий подход. Он, конечно, несёт риски возникновения ситуаций как с «Анжи» и «Амкаром», но зато мы имели возможность проводить чемпионат с 16 командами. Сейчас берём курс на ужесточение лицензирования, но оно будет плавным, иначе количество команд в РПЛ просто резко сократится.

— Можно ли говорить об эффективности текущего лимита на легионеров? Рассматривались ли другие его варианты?

— По лимиту обращений не было. Мы ещё не завершили этот сезон, делать выводы об эффективности лимита преждевременно, тем более сильно повлияла пандемия. Я являюсь противником лимита, но его утверждает не только РФС, но и Министерство спорта. У него есть устойчивое убеждение, что лимит необходим для защиты российских спортсменов. Мы должны считаться со значительной долей государства в финансировании футбола. Государство не допустит, чтобы за бюджетные деньги играли исключительно легионеры. Мы должны балансировать. Спортивные результаты важны, но важно и развитие российских игроков.

Я не думаю, что сейчас мы жалеем об уходе каких-то легионеров, уехавших из-за нового лимита. У клубов есть возможности повысить качество иностранных игроков. Мы можем двигать лимит налево-направо, но основная проблема заключается в подготовке спортивного резерва. Этим мы серьёзно занимаемся. Мы видим, как работают детско-юношеские школы, большинство из них не готовят молодых футболистов к современному футболу. Я отношусь с большим уважением к тренерам РПЛ, но им есть куда расти и где развиваться. Можно привести сборную мира в Россию, но через год мы её не узнаем. Должен пройти сезон, чтобы сделать выводы о лимите. Мы избавились от достаточно сомнительных легионеров, клубы тщательнее подходят к трансферам, игровое время россиян подросло. Я бы предложил пока всё оставить как есть и сфокусироваться на подготовке резерва.