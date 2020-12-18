Смородская: уход Мещерякова из «Локомотива» — уже свершившийся факт

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможные изменения состава руководителей клуба.

«Мещеряков же ушёл из РЖД. Думаю, с поста председателя он тоже уйдёт на ближайшем совете директоров. Я думаю, это уже случившийся факт. А что касается Кикнадзе — не знаю, тяжело судить. У него очень сдобная работа, очень много нужно всего знать и уметь. Не только в хозяйственной деятельности, но и на трансферном рынке. Очень трудно найти специалиста», — заявила Смородская в интервью «Спорт-Экспрессу».

По итогам 19 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице. В группе Лиги чемпионов железнодорожники заняли последнее место, набрав три очка.

Ранее «Локомотив» объявил о переходе в клуб футболиста «Торпедо» Берковского.