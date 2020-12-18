«Локомотив» объявил о переходе футболиста «Торпедо» Берковского

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Полузащитник Илья Берковский стал игроком московского «Локомотива».
«Локомотив» объявил о переходе футболиста «Торпедо» Берковского
  • ФК «Локомотив»

Об этом сообщает клубная пресс-служба «Локомотива». Соглашение рассчитано на три с половиной года. Полузащитник будет играть под 23-м номером.

20-летний Берковский начинал карьеру в омском «Иртыше», а этим летом перешёл в московское «Торпедо». В нынешнем сезоне он провёл в первенстве ФНЛ 21 матч, в котором забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.

Ранее «Химки» вырвали победу у «Локомотива» в компенсированное время в матче Российской премьер-лиги.

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