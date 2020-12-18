«Локомотив» объявил о переходе футболиста «Торпедо» Берковского

Полузащитник Илья Берковский стал игроком московского «Локомотива».

Об этом сообщает клубная пресс-служба «Локомотива». Соглашение рассчитано на три с половиной года. Полузащитник будет играть под 23-м номером.

20-летний Берковский начинал карьеру в омском «Иртыше», а этим летом перешёл в московское «Торпедо». В нынешнем сезоне он провёл в первенстве ФНЛ 21 матч, в котором забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.

Ранее «Химки» вырвали победу у «Локомотива» в компенсированное время в матче Российской премьер-лиги.