Алаев сохранил пост генсека РФС

Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение заключить новый контракт с генеральным секретарём организации Александром Алаевым.

Об этом стало известно 18 декабря на исполкоме РФС, проходящем в формате видеоконференции. Новое соглашение рассчитано на четыре года.

Алаев работает в РФС с 2007 года. С 2012 по 2013 год он являлся исполнительным директором, после чего был утверждён в должности генерального директора организации. В 2016 году Алаев стал генеральным секретарём РФС, сохранив при этом должность генерального директора. В 2017-м он был временно исполняющим обязанности президента РФС.

Ранее сообщалось, что Дюков выдвинут для избрания в исполком УЕФА.