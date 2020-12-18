Алаев сохранил пост генсека РФС
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- РИА Новости
Об этом стало известно 18 декабря на исполкоме РФС, проходящем в формате видеоконференции. Новое соглашение рассчитано на четыре года.
Алаев работает в РФС с 2007 года. С 2012 по 2013 год он являлся исполнительным директором, после чего был утверждён в должности генерального директора организации. В 2016 году Алаев стал генеральным секретарём РФС, сохранив при этом должность генерального директора. В 2017-м он был временно исполняющим обязанности президента РФС.
Ранее сообщалось, что Дюков выдвинут для избрания в исполком УЕФА.