Дюков рассказал, как относится к иностранным тренерам в РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о своём отношении к иностранным тренерам в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Для меня основным критерием является качество тренера, насколько он сильный. Паспорт — вторично. Мы заинтересованы, чтобы наша школа развивалась и в российский клубах работали российские тренеры. Проблем с этим не вижу. На мой взгляд, наши тренеры обширно представлены в лиге, засилья иностранцев нет. Три тренера — это не так много», — сказал Дюков на пресс-конференции.

На данный момент в РПЛ среди иностранных специалистов на посту главных тренеров работают Доменико Тедеско в «Спартаке», Сандро Шварц в «Динамо» и Марко Николич в «Локомотиве». Кроме того, есть два тренера из стран СНГ, а именно белорусы Виктор Гончаренко из ЦСКА и Александр Хацкевич из «Ротора».

Ранее Дюков заявил, что является противником лимита на легионеров, но в России должны работать в рамках этого лимита.