Дюков: сам являюсь противником лимита на легионеров, но мы должны работать в его рамках

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о нынешнем лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Это решение было принято по результатам той подготовительной аналитической работы, которая была проделана много времени назад. Пришли к выводу, что восемь легионеров в заявке — оптимальное решение. Я сам являюсь противником лимита, но мы должны быть реалистами. Мы должны работать в его рамках», — сказал Дюков на пресс-конференции.

Он отметил, что текущая система подготовки не даёт достаточного количества футболистов высокого качества, из-за чего и нужен лимит. По его словам, таким образом идёт поиск баланса между интересами клубов и сборной.

«Зная отношение Минспорта к вопросу лимита, предположить согласование с ним отмены лимита в футболе просто невозможно. В данный момент мы, к сожалению, не можем обойтись без лимита. Надеюсь, что через некоторое время мы к этому придём, но это займёт какое-то время», — добавил Дюков.

Ранее Дюков высказался по поводу возможного изменения формата чемпионата России.