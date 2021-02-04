Глава РФС — о формате чемпионата: до конца года изменения вряд ли возможны

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался по поводу возможного изменения формата чемпионата России.
Глава РФС — о формате чемпионата: до конца года изменения вряд ли возможны
  • РИА Новости

«Нужно понимать, клубы заинтересованы, чтобы лиги были успешными как со спортивной точки зрения, так и с коммерческой. Мы готовы помогать лигам, но ждём инициативу от лиг. Те предложения, которые будут сделаны, будут рассмотрены. У нас есть видение и понимание, каким должен быть формат в той или иной лиге, какой из них является актуальным и правильным. До конца года изменения вряд ли возможны», — сказал Дюков на пресс-конференции.

Ранее Дюков заявил, что перед сборной России стоит задача войти в топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году.

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