Глава РФС — о формате чемпионата: до конца года изменения вряд ли возможны

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался по поводу возможного изменения формата чемпионата России.

«Нужно понимать, клубы заинтересованы, чтобы лиги были успешными как со спортивной точки зрения, так и с коммерческой. Мы готовы помогать лигам, но ждём инициативу от лиг. Те предложения, которые будут сделаны, будут рассмотрены. У нас есть видение и понимание, каким должен быть формат в той или иной лиге, какой из них является актуальным и правильным. До конца года изменения вряд ли возможны», — сказал Дюков на пресс-конференции.

Ранее Дюков заявил, что перед сборной России стоит задача войти в топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году.