«Наглая клевета, выдуманная безымянным «источником»: Шубенков опроверг информацию о положительной допинг-пробе

Российский барьерист Сергей Шубенков опроверг информацию об обнаружении в своей пробе запрещённого препарата. Он назвал соответствующие сообщения в СМИ клеветой. Личный тренер чемпиона мира 2015 года Сергей Клевцов призвал поддержать его подопечного, а прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что отказывается верить слухам.

Чемпион мира 2015 года в беге с барьерами Сергей Шубенков опроверг информацию о сданной им положительной допинг-пробе. Он подчеркнул, что никогда не использовал запрещённые препараты и сам неоднократно высказывал мнение о тех, кто их употребляет.

«Вся информация про то, что я употреблял фуросемид и что его обнаружили в пробе — это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником»! Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся. Что ж, бывает… Проехали», — написал Шубенков в Instagram.

Он добавил, что действительно получил письмо из Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU), однако оно никак не связано с возможными обвинениями в нарушении антидопинговых правил.

Напомним, 27 января российские СМИ со ссылкой на источник в ВФЛА опубликовали информацию о нарушении Шубенковым антидопинговых правил. В его пробе якобы был обнаружен мочегонный препарат фуросемид, как правило, применяемый для сокрытия следов допинга. Сообщалось, что сведения уже были переданы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics).

Слухи о положительном тесте подопечного незамедлительно опроверг его личный тренер Сергей Клевцов. На следующий день он вновь выступил с заявлением, призвав поддержать Шубенкова. По словам специалиста, в настоящий момент легкоатлет продолжает подготовку к предстоящим Олимпийским играм в Токио, а подобные слухи оказывают негативное влияние на его психологическое состояние.

«Считаю, что Сергей Шубенков своей долгой безупречной карьерой не заслуживает к себе такого отношения со стороны нашей родной российской прессы… Он тренируется по заранее утверждённому плану и верит, что вся эта нелепая ситуация успешно разрешится. Но он очень нуждается сейчас если не в поддержке, то хотя бы в понимании. Давайте будем людьми!» — приводит слова Клевцова ТАСС.

Во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) подчеркнули, что не намерены комментировать информацию, опубликованную в СМИ, а официального заявления от организации стоит ждать лишь в том случае, если появятся доказательства вины спортсмена.

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Пока неизвестно, намерен ли барьерист добиваться наказания для авторов материала о допинге, однако председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев заявил, что подобные заявления действительно могут иметь правовые последствия. Он также отметил, что легкоатлет не может считаться виновным до появления официального заявления национальной федерации или антидопингового агентства, сделанного на основании соответствующего расследования.

«Запрещённый препарат если и обнаруживается у того или иного атлета, то он мог попасть в организм как непреднамеренно, так и вообще помимо его воли, в частности, из загрязнённого разрешённого спортпита или подброшен в еду конкурентом. В последнем случае ответственность к спортсмену может не применяться», — пояснил Алексеев РИА Новости.

Учитывая репутацию Шубенкова, новость о его положительной допинг-пробе шокировала как представителей мира лёгкой атлетики, так и широкую общественность. О своей эмоциональной реакции рассказала трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

«Когда увидела новость про Серёжу, то просто хотелось сесть и плакать. Но я хочу поддержать его. Пока не будет официально доказано, что он в чём-то виновен, я отказываюсь верить слухам. Мы прошли через слишком многое, чтобы всё закончилось именно так», — написала Ласицкене.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев потребовал от Шубенкова разъяснить ситуацию. Однако последовавшее заявление удовлетворило журналиста не в полной мере.

«Пока Шубенков объяснил весьма туманно. Я потребовал объяснений, по-прежнему их жду. Искренне надеюсь, что нам всё расскажут и всё там будет хорошо. Пока ничего не прояснилось», — сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».

В свою очередь, депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв напомнил, что ВФЛА по-прежнему лишена международного статуса и лишь находится на пути к своему восстановлению. По его мнению, подобные новости могут крайне негативно сказаться на её взаимоотношениях с World Athletics.

«Я знаю, сколько мер новый президент ВФЛА Пётр Иванов предпринимает для восстановления отношений с международной федерацией. Эта новость неприятная и свою негативную лепту внесёт в эти взаимоотношения. Если расследование действительно покажет, что Шубенков принял запрещённый препарат, то его необходимо серьёзно наказать, чтобы неповадно было остальным», — цитируют Свищёва «Известия».

При этом олимпийская чемпионка Турина-2006 Светлана Журова призвала не делать поспешных выводов, так как если использование фуросемида действительно имело место, то препарат мог применяться вовсе не для сокрытия допинга.

«Можно выдать в публичное поле, что спортсмена поймали на препарате, а потом выяснится, что у него были все разрешения. Нахождение у Сергея фуросемида вызвало у меня откровенное недоумение. Как сказал Губерниев, ему что, худеть надо? Может, у него были проблемы, которые можно решить только с помощью этого препарата, а не худеть и покрывать допинг?» — приводит слова Журовой Sport24.