Экс-глава ВФЛА не верит, что Шубенков умышленно принимал запрещённые вещества

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Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв прокомментировал информацию о положительном допинг-тесте чемпиона мира и Европы в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова.
Экс-глава ВФЛА не верит, что Шубенков умышленно принимал запрещённые вещества
  • Reuters

«Пока рано делать заключения. Этот препарат, фуросемид, не причислен к сильнодействующим, это маскирующий реагент. Он широко используется в роли мочегонного средства в различных пищевых добавках, таким путём он мог оказаться в организме спортсмена. Я не верю, что Сергей или его тренер могли умышленно нарушить допинговые правила. Скорее всего, это случайное применение, но и оно требует объяснений», — приводит слова Балахничёва «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что потребуются определённые спортивные следственные действия, чтобы определить, как средство оказалось в организме.

«Это случалось со многими известным спортсменами. Как правило, всё заканчивалось небольшим наказанием в ходе объяснений, которые давал атлет. Надеюсь, моя точка зрения совпадёт с официальной», — добавил экс-глава ВФЛА.

30-летний Шубенков, прежде не замешанный в допинг-скандалах, является чемпионом мира в беге на 110 м с барьерами, а также трёхкратным призёром мировых первенств. Кроме того, в активе легкоатлета два золота и серебро чемпионатов Европы, а также золото зимнего континентального первенства.

Ранее в AIU заявили об отсутствии Шубенкова в списке временно отстранённых легкоатлетов.

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