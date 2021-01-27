Губерниев призвал Шубенкова объяснить ситуацию с допингом

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал чемпиона мира и Европы в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова дать комментарий в связи с появлением информации о выявлении в его допинг-пробе запрещённого вещества.

«Я в ужасе! Мы помним, что фуросемид — это история, когда ты хочешь что-то скрыть. Что он хочет скрыть? Требую объяснений от спортсмена, от федерации лёгкой атлетики, тренеров. Шубенков — символ, авторитет. То, что сейчас происходит, чудовищно», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

30-летний Шубенков, прежде не замешанный в допинг-скандалах, является чемпионом мира в беге на 110 м с барьерами, а также трёхкратным призёром мировых первенств. Кроме того, в активе легкоатлета два золота и серебро чемпионатов Европы, а также золото зимнего континентального первенства.

Ранее в AIU заявили об отсутствии Шубенкова в списке временно отстранённых легкоатлетов.