Губерниев призвал Шубенкова объяснить ситуацию с допингом
- РИА Новости
«Я в ужасе! Мы помним, что фуросемид — это история, когда ты хочешь что-то скрыть. Что он хочет скрыть? Требую объяснений от спортсмена, от федерации лёгкой атлетики, тренеров. Шубенков — символ, авторитет. То, что сейчас происходит, чудовищно», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».
30-летний Шубенков, прежде не замешанный в допинг-скандалах, является чемпионом мира в беге на 110 м с барьерами, а также трёхкратным призёром мировых первенств. Кроме того, в активе легкоатлета два золота и серебро чемпионатов Европы, а также золото зимнего континентального первенства.
Ранее в AIU заявили об отсутствии Шубенкова в списке временно отстранённых легкоатлетов.