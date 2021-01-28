Тренер Шубенкова: Сергей не заслуживает такого отношения к себе
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- РИА Новости
«Мне очень грустно после того, как вчера журналисты, захлёбываясь в безумном ражу, стали писать про моего спортсмена всякую несуразицу, ссылаясь при этом на непонятные источники, которые часто противоречили друг другу. Считаю, что Сергей Шубенков своей долгой безупречной карьерой не заслуживает к себе такого отношения со стороны нашей родной российской прессы», — цитирует Клевцова ТАСС.
Он добавил, что спортсмен продолжает подготовку к Олимпийским играм в Токио, однако слухи о допинге оказали негативное влияние на его психологическое состояние.
«Он тренируется по заранее утверждённому плану и верит, что вся эта нелепая ситуация успешно разрешится. Но он очень нуждается сейчас если не в поддержке, то хотя бы в понимании. Давайте будем людьми!» — призвал специалист.
27 января в СМИ появилась информация со ссылкой на источник во Всероссийской федерации лёгкой атлетики о том, что в пробе чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами обнаружен запрещённый препарат, применяемый для сокрытия допинга.
Ранее Шубенков опроверг информацию о положительной допинг-пробе.