Тренер Шубенкова: Сергей не заслуживает такого отношения к себе

Короткая ссылка
Тренер российского легкоатлета Сергея Шубенкова Сергей Клевцов прокомментировал информацию о том, что его подопечный был уличён в нарушении антидопинговых правил.
Тренер Шубенкова: Сергей не заслуживает такого отношения к себе
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Мне очень грустно после того, как вчера журналисты, захлёбываясь в безумном ражу, стали писать про моего спортсмена всякую несуразицу, ссылаясь при этом на непонятные источники, которые часто противоречили друг другу. Считаю, что Сергей Шубенков своей долгой безупречной карьерой не заслуживает к себе такого отношения со стороны нашей родной российской прессы», — цитирует Клевцова ТАСС.

Он добавил, что спортсмен продолжает подготовку к Олимпийским играм в Токио, однако слухи о допинге оказали негативное влияние на его психологическое состояние.

«Он тренируется по заранее утверждённому плану и верит, что вся эта нелепая ситуация успешно разрешится. Но он очень нуждается сейчас если не в поддержке, то хотя бы в понимании. Давайте будем людьми!» — призвал специалист.

27 января в СМИ появилась информация со ссылкой на источник во Всероссийской федерации лёгкой атлетики о том, что в пробе чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами обнаружен запрещённый препарат, применяемый для сокрытия допинга.

Ранее Шубенков опроверг информацию о положительной допинг-пробе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить