Дубль Черышева, уроки футбола от Лукашенко и валенки для Салаха: итоги первого дня ЧМ-2018 в России

В Москве состоялось торжественное открытие чемпионата мира по футболу — 2018. В первом матче турнира сборная России обыграла Саудовскую Аравию со счётом 5:0 благодаря дублю Дениса Черышева и голам Юрия Газинского, Артёма Дзюбы и Александра Головина. Также в этот день свои футбольные навыки продемонстрировал президент Белоруссии Александр Лукашенко, Мохаммед Салах получил в подарок валенки от журналиста из Екатеринбурга, а Денис Глушаков объявил, что будет посещать мундиаль в качестве болельщика.

Главы государств на церемонии открытия

На торжественной церемонии открытия присутствовал президент России Владимир Путин, который вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино поприветствовал гостей чемпионата мира на сцене стадиона «Лужники».

«Поздравляю всю большую, многонациональную дружную мировую футбольную семью с началом главного турнира планеты. Это грандиозное спортивное событие впервые проходит в России, и мы рады этому. В нашей стране футбол — это не просто самый массовый вид спорта. Его у нас по-настоящему любят», — отметил Владимир Путин в своей речи.

На стартовом поединке мундиаля присутствовали главы сразу нескольких государств, в том числе Белоруссии, Казахстана, Панамы, Саудовской Аравии.

Лукашенко и Забивака



Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию не только наблюдать церемонию открытия чемпионата мира, но и сыграть в футбол. Прямо в аэропорту после прилёта в Москву он покатал мяч вместе с талисманом турнира волком Забивакой. Когда главе государства не удалось забить маскоту, он напророчил сборной России победу над Саудовской Аравией. Именно такой результат и был зафиксирован в «Лужниках».

Победное начало

Главный событием первого дня чемпионата мира, разумеется, стала победа сборной России над Саудовской Аравией. Успех подопечных Станислава Черчесова был вероятен, но итоговый счёт удивил многих. В воротах гостей побывало пять безответных мячей.

Автором первого из них стал полузащитник Юрий Газинский, который лишь в последний момент убедил тренерский штаб в том, что он пригодится команде. Спустя некоторое время сборная потеряла Алана Дзагоева — полузащитник получил травму задней поверхности бедра.

Но вместо него удачно на замену вышел Денис Черышев. Игрок «Вильярреала» ещё до перерыва удвоил счёт и стал первым игроком в истории, который забил мяч в матче открытия чемпионата мира после выхода на замену. Для него это был дебютный гол в составе сборной России.

Артём Дзюба стал вторым вслед за Черышевым. Ему понадобилось 89 секунд после выхода на поле, чтобы замкнуть передачу Александра Головина. Под занавес матча Черышев показал всё своё мастерство и красиво отправил мяч в дальний угол ворот, а Головин точно ударил во время розыгрыша штрафного.

Торт для сборной

После победы в стартовом матче российская команда вернулась на свою базу в Новогорске. Впереди у футболистов ещё два матча группового этапа, и расслабляться им никак нельзя. Но побаловать себя сладким они всё-таки смогли. На ужин игрокам подали праздничный торт, на котором ягодами был выложен счёт матча — 5:0.

На ужине - торт в честь победы 😊 pic.twitter.com/OmqoZ7CSCL — Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.

Валенки для Мохаммеда Салаха

Ближайшая соперница россиян — сборная Египта — отправилась в Екатеринбург, где сыграет с Уругваем. Первым делом в столице Урала африканская команда встретилась с представителями прессы.

В ходе пресс-конференции один из местных корреспондентов передал тренеру «фараонов» Эктору Куперу валенки, предназначенные для главной звезды команды Мохаммеда Салаха. 15 июня нападающий отметит свой 26-й день рождения.

Подарок придётся египтянину весьма кстати, учитывая нетипичную для начала июня погоду на Урале и по всей Центральной России.

Бойкот аргентинских заключённых

Мундиаль интересует представителей абсолютно разных слоёв общества вне зависимости от обстоятельств, особенно если речь идёт об Аргентине, в которой футбол является не просто видом спорта, а настоящим стилем жизни.

Также по теме «Находимся на правильном пути»: что говорили на пресс-конференции после матча Россия — Саудовская Аравия Крупная победа над Саудовской Аравией в матче открытия чемпионата мира по футболу показала, что сборная России находится на верном...

Данный факт в очередной раз подтвердила информация, появившаяся в местных СМИ. Заключённые тюрьмы города Пуэрто-Мадрин объявили голодовку в связи с тем, что в учреждении на протяжении нескольких дней не работает кабельное телевидение.

«Мы решили не принимать питание в полдень и вечером до тех пор, пока нам не решат эту проблему», — говорится в письме, обращённом к руководству тюрьмы.

В Москву на довоенном тракторе

Многие болельщики ради любимого вида спорта решились на путешествие в Россию на необычных видах транспорта. Однако в соревновании на оригинальность всех опередил 70-летний пенсионер Губерт Вирт, добравшийся до Москвы из Германии на тракторе, сконструированном в довоенное время.

Поездка, в которой мужчине составила компанию его собака, продлилась месяц. Однако Вирт не планирует останавливаться на достигнутом: после столицы он собирается посетить один из матчей плей-офф в Санкт-Петербурге.

Пожелания от семьи Карреры

В преддверии мундиаля удачи нашей сборной желали многие известные личности. Среди них — главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера.

«Удачи сборной России и футболистам моей команды на чемпионате мира! Всего вам наилучшего!» — написал наставник в своём аккаунте в Instagram.

К пожеланиям специалиста присоединилась и его дочь Франческа.

«Я не смогу поддерживать сборную Италии на мундиале, но непременно буду болеть за футболистов сборной России и «Спартака»! Удачи!» — написала девушка.

Напутствие от Пеле

Удачи сборной России пожелал и Пеле. Легенда мирового футбола на своей странице в Twitter выразил нетерпение перед стартом мундиаля.

«Вы готовы? Я — да. Нет, я более чем готов! Больше не могу ждать! Да начнётся чемпионат мира! Кто со мной? Удачи России и Саудовской Аравии!» — написал Пеле в своём Twitter.

Are you ready? I am ready. No - I am well past ready! I can't wait any longer! Bring on the #WorldCup! Who's with me? Good luck to 🇷🇺 and 🇸🇦! // Você está pronto? Eu mal posso esperar! Que venha a #Copa2018 ! Quem está comigo? Boa sorte para a Rússia e Arábia Saudita! pic.twitter.com/rPiSU8QBdX — Pelé (@Pele) 14 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что бразилец не сможет посетить стартовый поединок в связи с плохим самочувствием.

Глушаков и паспорт болельщика

Денис Глушаков примет участие в чемпионате мира в новом для себя амплуа — в роли болельщика. О получении Fan ID футболист сообщил в своём аккаунте в Instagram.

Кроме того, полузащитник «Спартака» рассказал о том, за кого будет болеть на мундиале помимо национальной команды России.

«Если проиграем в одной восьмой или одной четвёртой финала, то я бы, конечно, хотел, чтобы выиграла Аргентина, чтобы Месси стал чемпионом мира, потому что такой человек должен поднять кубок», — сказал Глушаков.

Песни в поддержку

Свою поддержку национальной команде выразили и простые россияне. Группа болельщиков сняла видео на песню «Ты у меня одна».

Уже сегодня стартует особенный для всей страны турнир — Чемпионат мира FIFA 2018. Пришло время стать единым целым с национальной командой. Только объединившись, мы сможем добиться успеха. Накануне российские болельщики исполнили песню в поддержку @TeamRussia «Ты у меня одна». pic.twitter.com/hEbThQXlZi — Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.

Шуточный клип, посвящённый сборной, записало и Главное управление Следственного комитета РФ. Композицию, в которой поётся о доблестных отечественных футболистах, исполнил заслуженный артист России Дмитрий Дунаев.

Форс-мажор в прямом эфире

Пожилая женщина из России неожиданно для себя стала известна на всю Бразилию. Во время прямого эфира местного отделения Fox Sports её заметил корреспондент Джексон Пинейро и попытался взять интервью. Однако быстро выяснилось, что журналист не говорит по-русски, а женщина не понимает по-португальски. Впрочем, языковой барьер её не смутил, и она продолжила общение, пытаясь выяснить, откуда приехали телевизионщики и по какому каналу её покажут. Не помогло даже её знание немецкого языка, которое гостья эфира попыталась продемонстрировать.