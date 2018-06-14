Черышев оформил дубль в матче с Саудовской Аравией на ЧМ-2018

Сборная России увеличила преимущество в счёте над Саудовской Аравией в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

На 91-й минуте вышедший на замену в первом тайме Денис Черышев оформил дубль.

Счёт в игре — 4:0 в пользу сборной России.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.