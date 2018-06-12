Вице-президент CBF сомневается, что Пеле посетит открытие ЧМ-2018

Вице-президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Фернандо Сарни высказал сомнения, что чемпион мира Пеле прилетит в Москву на матч открытия мирового первенства 2018 года.

«Пеле должен был прилететь в воскресенье вечером, но из-за плохого самочувствия остался в Бразилии. Я говорил с ним, он сказал, что оценит своё самочувствие во вторник и примет решение. Но мне всё же кажется, что он не прилетит на открытие», — приводит слова Сарни ТАСС.

В матче открытия чемпионата мира 2018 года сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Встреча состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что визит Пеле в МГУ перед ЧМ-2018 отменён из-за его проблем со здоровьем.