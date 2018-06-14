Полузащитник сборной России Александр Головин отличился ударом со штрафного в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года против команды Саудовской Аравии.

На 94-й минуте Головин заработал стандарт возле штрафной сборной Саудовской Аравии и поразил ворота соперников ударом в ближний угол.

После розыгрыша мяча в центре поля арбитр встречи дал финальный свисток. Матч завершился победой россиян со счётом 5:0.

Головин реализовал штрафной в матче открытия ЧМ-2018 с Саудовской Аравией

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.