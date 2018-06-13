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Салах приступил к тренировкам в общей группе сборной Египта
13 июня 2018, 18:29
/ Reuters
Форвард «Ливерпуля» и сборной Египта по футболу приступил к тренировкам в общей группе национальной команды накануне старта чемпионата мира по футболу 2018 года.
Об этом сообщает пресс-служба команды.
Салах 11 июня провёл свою первую тренировку с командой: после того как футболист получил травму плеча в финале Лиги чемпионов против «Реала», он занимался по индивидуальной программе.
Первый матч на чемпионате мира сборная Египта проведёт 15 июня против команды Уругвая.
Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров назвал Салаха лучшим футболистом мира и идеальным человеком.
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