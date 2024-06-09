«Несправедливое и политически ангажированное решение»: Федерация шахмат России оспорит отстранение от членства в ФИДЕ

Комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ временно отстранила Федерацию шахмат России от членства в организации после жалобы Украины. Юристы уже готовят апелляцию на это решение, которое в РФ назвали несправедливым и политически ангажированным. Тем временем отечественные эксперты считают происходящее попыткой ослабить позиции главы ФИДЕ Аркадия Дворковича, который получил выговор за участие в Попечительском совете ФШР.

Случаи жалоб представителей Украины на выступления российских спортсменов на тех или иных соревнованиях в последнее время нередки и уже не вызывают удивления. Скажем, в мае Национальный олимпийский комитет страны обращался с официальным письмом в МОК и Международную федерацию каноэ (ICF) с требованием не допускать участия в олимпийском квалификационном турнире по гребле двоек, представленных нейтральными атлетами.

А на этой неделе стало известно, что Федерация шахмат Украины, местный гроссмейстер Андрей Баришполец и датчанин Петер Хайне Нильсен попросили комиссию по этике и дисциплине ФИДЕ рассмотреть ряд вопросов. Во-первых, их возмутила связь Аркадия Дворковича с Федераций шахмат России, в частности его членство в Попечительском совете организации, куда также входят многие российские деятели, подпавшие под международные санкции. Во-вторых, авторы жалобы оказались недовольны деятельностью ФШР в Крыму и новых регионах страны.

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Рассмотрев их доводы, комиссия отвергла большинство обвинений в адрес Дворковича, но тем не менее приняла решение вынести ему выговор. А вот ФШР столкнулась с более серьёзными мерами воздействия.

«В отношении ФШР вводится санкция в виде временного отстранения от членства в ФИДЕ, а также запрет на участие в заседаниях и мероприятиях ФИДЕ. Срок отстранения составляет два года с момента принятия данного решения. Отстранение не распространяется на право игроков, судей, тренеров и клубов, входящих в ФШР, участвовать в шахматной деятельности», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте федерации.

Там же сообщается, что действие санкции приостанавливается на три года, если в России решат расформировать П?попечительский совет или вывести из него всех людей, находящихся под санкциями, а также перестанет проводить соревнования в Крыму, ДНР, ЛНР и Херсонской области и не будет приглашать на свои турниры игроков из этих регионов. На выполнение всех перечисленных условий даётся 60 дней, в противном случае двухлетняя санкция вступит в силу. Но в ФШР уже объявили, что будут оспаривать отстранение.

«Наши юристы собирают документы, и мы подаём апелляцию на это несправедливое и политически ангажированное решение», — цитирует президента организации Андрея Филатова ТАСС.

Дворкович, в свою очередь, отметил, что этот «значимый для всего мирового шахматного движения» вопрос, вероятно, будет рассмотрен на генеральной ассамблее ФИДЕ в сентябре этого года. По его словам, многие члены совета федерации не согласны с применёнными к ФШР мерами.

Между тем в России все эти решения сочли политической провокацией и давлением на самого Дворковича, так как представителям Украины крайне не нравится видеть россиянина во главе международной федерации.

Как отметил вице‑президент ФШР Сергей Смагин, про существование данной структуры все впервые услышали два года назад, когда она отстранила Сергея Карякина от участия в соревнованиях за поддержку СВО, и теперь требуется тщательно рассмотреть вопрос её полномочий. Вероятно, это также произойдёт на ассамблее.

«Эта комиссия вдруг вынесла такое решение. Не знаю, что их там ужалило. Допускаю, что это политическая провокация накануне конгресса, который состоится в сентябре, с целью ослабить позиции Аркадия Дворковича. Подчеркну — это моё мнение. В командных соревнованиях Россия и так не участвует, от Олимпиады отстранена. Поэтому их решение видится попыткой заявить о себе и неким психозом, который мы видим и по другим вещам в исполнении западных стран. На участии шахматистов в личных соревнованиях это никак не скажется», — цитирует Смагина «Матч ТВ».

Депутат Госдумы Светлана Журова поддержала мнение, что главной целью этой кампании является Дворкович.

«Кого с украинской стороны может радовать, что Дворкович возглавляет FIDE? Понятно, что они будут стараться что‑то сделать и с этим. Но эта ситуация точно не повлияет на то, что у нас перестанут рождаться шахматные гении. Это какая‑то временная история.<…> И неважно, что думают о нас на Западе. Они с этим видом спорта у нас никогда ничего не смогут сделать. Сколько угодно могут вводить временные ограничения, но в масштабном смысле ничего не смогут сделать. Могут только покусать нас в моменте», — заявила «Матч ТВ» олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Анатолий Карпов в свою очередь назвал вердикт комиссии большой глупостью и безумием, особенно на фоне грядущего праздновании 100-летия со дня основания международной федерации.

Ситуацию прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Федерацию шахмат России временно исключили из ФИДЕ. Таким образом ФИДЕ временно исключила себя из мировых шахмат», — написала она в своём Telegram-канале.

Сергей Карякин, лишившийся по решению комиссии возможности участвовать в турнире претендентов в апреле 2022 года, подчеркнул, что озвученные меры — только начало, и дальше будет хуже.

«На данный момент нас заверяют, что игроков, тренеров и арбитров это не коснётся, но, как показывает практика последних событий в отношении спортсменов из России, уверен, что санкции будут только нарастать. Уже несколько лет я пытаюсь донести до общественности мысль, что пора задуматься о создании альтернативной ФИДЕ международной шахматной организации с флагами и гимнами всех стран-участниц, в основе которой будут равные возможности для всех шахматистов и чемпионы будут определяться только по спортивному принципу, а не в результате подковёрных игр чиновников, ведь свой лозунг «Gens una sumus» («Мы — одна семья») ФИДЕ уже окончательно дискредитировала», — подчеркнул гроссмейстер.