Карякин считает, что ФИДЕ хотела бы вычеркнуть его из мировых шахмат
- Gettyimages.ru
- © Jason Kempin
Карякин отметил, что может выступать на международных соревнованиях лишь под флагом ФИДЕ, однако не считает такой вариант приемлемым для себя, поскольку организация «уже продемонстрировала своё к нему отношение».
«Я считаю, что мне надо играть там, где я могу играть. Не питаю никаких иллюзий и понимаю, что всем, естественно, было бы удобно вычеркнуть меня из мировых шахмат. Думаю, что и FIDE, и организаторы многих зарубежных турниров сделали бы это с удовольствием», — цитирует Карякина РИА Новости.
Международная федерация шахмат (ФИДЕ) в марте 2022 года дисквалифицировала Карякина на полгода за его поддержку СВО.
23 ноября ФИДЕ продлила до 1 января 2025 года разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации. Разрешение распространяется на шахматистов, уже играющих в нейтральном статусе.
Ранее Карякин заявил, что глава МОК Томас Бах в разговоре с пранкерами показал, как сильно ненавидит Россию.