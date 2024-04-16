Карякин считает, что ФИДЕ хотела бы вычеркнуть его из мировых шахмат

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) хотела бы вычеркнуть его из мировых шахмат.

Карякин отметил, что может выступать на международных соревнованиях лишь под флагом ФИДЕ, однако не считает такой вариант приемлемым для себя, поскольку организация «уже продемонстрировала своё к нему отношение».

«Я считаю, что мне надо играть там, где я могу играть. Не питаю никаких иллюзий и понимаю, что всем, естественно, было бы удобно вычеркнуть меня из мировых шахмат. Думаю, что и FIDE, и организаторы многих зарубежных турниров сделали бы это с удовольствием», — цитирует Карякина РИА Новости.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) в марте 2022 года дисквалифицировала Карякина на полгода за его поддержку СВО.

23 ноября ФИДЕ продлила до 1 января 2025 года разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации. Разрешение распространяется на шахматистов, уже играющих в нейтральном статусе.

Ранее Карякин заявил, что глава МОК Томас Бах в разговоре с пранкерами показал, как сильно ненавидит Россию.