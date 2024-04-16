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Карякин считает, что ФИДЕ хотела бы вычеркнуть его из мировых шахмат

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) хотела бы вычеркнуть его из мировых шахмат.
Карякин считает, что ФИДЕ хотела бы вычеркнуть его из мировых шахмат
  • Gettyimages.ru
  • © Jason Kempin

Карякин отметил, что может выступать на международных соревнованиях лишь под флагом ФИДЕ, однако не считает такой вариант приемлемым для себя, поскольку организация «уже продемонстрировала своё к нему отношение».

«Я считаю, что мне надо играть там, где я могу играть. Не питаю никаких иллюзий и понимаю, что всем, естественно, было бы удобно вычеркнуть меня из мировых шахмат. Думаю, что и FIDE, и организаторы многих зарубежных турниров сделали бы это с удовольствием», — цитирует Карякина РИА Новости

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) в марте 2022 года дисквалифицировала Карякина на полгода за его поддержку СВО.

23 ноября ФИДЕ продлила до 1 января 2025 года разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации. Разрешение распространяется на шахматистов, уже играющих в нейтральном статусе.

Ранее Карякин заявил, что глава МОК Томас Бах в разговоре с пранкерами показал, как сильно ненавидит Россию.

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