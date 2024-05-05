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Украина попросила МОК отстранить российских гребцов от олимпийской квалификации

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Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать российских гребцов к олимпийскому отборочному турниру.

«В рекомендациях МОК чётко говорится, что команды атлетов с российским или белорусским паспортом не могут быть допущены. Просим учесть эту информацию и принять все возможные меры в рамках компетенции, чтобы предотвратить участие команд российских и белорусских атлетов в международных соревнованиях, включая европейские олимпийские квалификации и другие квалификационные турниры к Олимпийским играм», — говорится в заявлении.

3 мая стало известно, что девять российских гребцов примут участие в отборочном турнире к Олимпиаде.

Европейский отборочный турнир по гребле на байдарках и каноэ состоится в Сегеде (Венгрия) 8 – 9 мая.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что 13 гребцов на байдарках и каноэ из России получили нейтральный статус.

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