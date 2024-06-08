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Карякин: пора задуматься о создании альтернативной FIDE шахматной организации

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Российский шахматист Сергей Карякин призвал создать альтернативную Международной шахматной федерации (FIDE) организацию после приостановления членства Федерации шахмат России (ФШР).
Карякин: пора задуматься о создании альтернативной FIDE шахматной организации
  • РИА Новости

«Уже несколько лет я пытаюсь донести до общественности мысль, что пора задуматься о создании альтернативной FIDE международной шахматной организации с флагами и гимнами всех стран-участниц, в основе которой будут равные возможности для всех шахматистов и чемпионы будут определяться только по спортивному принципу», — приводит слова Карякина ТАСС.

В FIDE выразили готовность заменить решение о двухлетнем отстранении ФШР на условное с испытательным сроком на три года в том случае, если будет соблюдён ряд условий.

В частности, в ФШР должны упразднить действующий попечительский совет, на членов которого наложены международные санкции. Помимо этого, FIDE требует приостановки деятельности организации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Ранее Смагин заявил, что отстранение ФШР политически мотивировано.

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