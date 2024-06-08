Карякин: пора задуматься о создании альтернативной FIDE шахматной организации
- РИА Новости
«Уже несколько лет я пытаюсь донести до общественности мысль, что пора задуматься о создании альтернативной FIDE международной шахматной организации с флагами и гимнами всех стран-участниц, в основе которой будут равные возможности для всех шахматистов и чемпионы будут определяться только по спортивному принципу», — приводит слова Карякина ТАСС.
В FIDE выразили готовность заменить решение о двухлетнем отстранении ФШР на условное с испытательным сроком на три года в том случае, если будет соблюдён ряд условий.
В частности, в ФШР должны упразднить действующий попечительский совет, на членов которого наложены международные санкции. Помимо этого, FIDE требует приостановки деятельности организации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области.
Ранее Смагин заявил, что отстранение ФШР политически мотивировано.