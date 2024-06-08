Смагин — об отстранении ФШР: это наказание политически мотивировано

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказался о решении Международной шахматной федерации (FIDE) лишить Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года.

«Это наказание политически мотивировано. Про эту комиссию по этике все впервые услышали два года назад, когда она отстранила Сергея Карякина от участия в соревнованиях. Не знаю, что их там ужалило. Допускаю, что это политическая провокация накануне конгресса, с целью ослабить позиции Аркадия Дворковича», — приводит слова Смагина «Матч ТВ».

В FIDE выразили готовность заменить решение о двухлетнем отстранении ФШР на условное с испытательным сроком на три года в том случае, если будет соблюдён ряд условий.

В частности, в ФШР должны упразднить действующий попечительский совет, на членов которого наложены международные санкции. Помимо этого, FIDE требует приостановки деятельности организации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Ранее Захарова заявила, что FIDE исключила себя из мировых шахмат.