Захарова заявила, что FIDE исключила себя из мировых шахмат
- РИА Новости
«Федерацию шахмат России временно исключили из FIDE. Таким образом FIDE временно исключила себя из мировых шахмат», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
В FIDE выразили готовность заменить решение о двухлетнем отстранении ФШР на условное с испытательным сроком на три года в том случае, если будет соблюдён ряд условий. В частности, в ФШР должны упразднить действующий попечительский совет, на членов которого наложены международные санкции. Помимо этого, FIDE требует приостановки деятельности организации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области.
Ранее Анатолий Карпов назвал решение FIDE приостановить членство ФШР безумием.