Захарова заявила, что FIDE исключила себя из мировых шахмат

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Международной шахматной федерации (FIDE) лишить Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года.

«Федерацию шахмат России временно исключили из FIDE. Таким образом FIDE временно исключила себя из мировых шахмат», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

В FIDE выразили готовность заменить решение о двухлетнем отстранении ФШР на условное с испытательным сроком на три года в том случае, если будет соблюдён ряд условий. В частности, в ФШР должны упразднить действующий попечительский совет, на членов которого наложены международные санкции. Помимо этого, FIDE требует приостановки деятельности организации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Ранее Анатолий Карпов назвал решение FIDE приостановить членство ФШР безумием.