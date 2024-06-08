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Захарова заявила, что FIDE исключила себя из мировых шахмат

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Международной шахматной федерации (FIDE) лишить Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года.
Захарова заявила, что FIDE исключила себя из мировых шахмат
  • РИА Новости

«Федерацию шахмат России временно исключили из FIDE. Таким образом FIDE временно исключила себя из мировых шахмат», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

В FIDE выразили готовность заменить решение о двухлетнем отстранении ФШР на условное с испытательным сроком на три года в том случае, если будет соблюдён ряд условий. В частности, в ФШР должны упразднить действующий попечительский совет, на членов которого наложены международные санкции. Помимо этого, FIDE требует приостановки деятельности организации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Ранее Анатолий Карпов назвал решение FIDE приостановить членство ФШР безумием.

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