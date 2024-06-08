Карпов — о решении FIDE приостановить членство ФШР: это просто безумие

Двенадцатый чемпион мира и международный гроссмейстер Анатолий Карпов прокомментировал решение Международной шахматной федерации (FIDE) лишить Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года.

«ФИДЕ в этом году празднует 100 лет со дня основания, она была создана в 1924 году на Олимпиаде в Париже под девизом «Мы — одна семья». Это просто безумие — портить юбилей таким непродуманным, легкомысленным решением. Им что, дали указание из МОК?» — цитирует 12-го чемпиона мира «Матч ТВ».

Напомним, FIDE готова заменить решение о двухлетнем отстранении ФШР на условное с испытательным сроком в три года в том случае, если будет соблюдён ряд требований. В частности, в ФШР должны упразднить действующий попечительский совет, на членов которого наложены международные санкции. Более того, FIDE призывает к приостановке деятельности на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Напомним, что поводом для возбуждения дела стал запрос Федерации шахмат Украины.

Ранее Песков назвал несправедливым решение ФИДЕ об исключении Федерации шахмат России.