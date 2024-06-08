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Песков назвал несправедливым решение FIDE об исключении Федерации шахмат России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международной шахматной федерации (FIDE) лишить Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года.

Его слова передаёт ТАСС.

«Однозначно считаем это решение несправедливым. Будем отстаивать наши интересы», — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что до настоящего времени у России были конструктивные отношения с FIDE. 

Он выразил надежду на то, что речь идёт о недопонимании, которое возможно преодолеть. 

Ранее сообщалось, что поводом для отстранения ФШР стал запрос Федерации шахмат Украины.

Президент FIDE Аркадий Дворкович также заявлял, что получил выговор из‑за участия в попечительском совете ФШР. 

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