Песков назвал несправедливым решение FIDE об исключении Федерации шахмат России
Его слова передаёт ТАСС.
«Однозначно считаем это решение несправедливым. Будем отстаивать наши интересы», — отметил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что до настоящего времени у России были конструктивные отношения с FIDE.
Он выразил надежду на то, что речь идёт о недопонимании, которое возможно преодолеть.
Ранее сообщалось, что поводом для отстранения ФШР стал запрос Федерации шахмат Украины.
Президент FIDE Аркадий Дворкович также заявлял, что получил выговор из‑за участия в попечительском совете ФШР.