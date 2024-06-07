Дворкович получил выговор из‑за участия в попечительском совете ФШР

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сообщил, что Федерация шахмат России (ФШР) временно отстранена от членства в FIDE.

«Первая инстанция комиссии по этике приняла решение о выговоре в мой адрес. Основание — участие в попечительском совете ФШР», — цитирует Дворковича «Матч ТВ».

Он также ответил на вопрос о возможном отстранении Федерации шахмат России на два года.

«Решение ещё не вступило в силу, с ним многие из моих коллег по совету FIDE не согласны. Насколько я знаю, это решение будет опротестовано», — добавил он.

Напомним, что поводом для возбуждения дела стал запрос Федерации шахмат Украины.

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