Дворкович получил выговор из‑за участия в попечительском совете ФШР
«Первая инстанция комиссии по этике приняла решение о выговоре в мой адрес. Основание — участие в попечительском совете ФШР», — цитирует Дворковича «Матч ТВ».
Он также ответил на вопрос о возможном отстранении Федерации шахмат России на два года.
«Решение ещё не вступило в силу, с ним многие из моих коллег по совету FIDE не согласны. Насколько я знаю, это решение будет опротестовано», — добавил он.
Напомним, что поводом для возбуждения дела стал запрос Федерации шахмат Украины.
Ранее Ян Непомнящий заявил, что в скором времени матч за шахматную корону реформируют.