Выселение бездомных, возмущение железнодорожников и предупреждение от дипломатов: что окружает ОИ-2024 в Париже

Около 90 благотоворительных организаций подготовили доклад о принудительном выселении бездомных, мигрантов и работниц секс-индустрии из Парижа в преддверии Олимпиады. По мнению авторов документа, французские стражи порядка ведут себя жёстко, а власти используют Олимпийские игры как повод для столь крайних мер. Между тем, сотрудники ж/д транспорта провели акцию протеста, требуя выплаты специальных премий. А в МИД РФ предупредили собирающихся посетить соревнования россиян о серьёзных рисках. Что окружает Олимпиаду — в материале RT.

До старта Олимпийских игр в Париже осталось менее двух месяцев, однако поступающие из Франции новости едва ли радуют МОК, ведь организаторы регулярно сталкиваются с разными проблемами. Не обошлось без них даже по ходу традиционной эстафеты олимпийского огня. Он был доставлен в страну в начале мая — прибыл в Марсель из Греции на паруснике Belem. В порту присутствовал и президент республики Эммануэль Макрон.

«Это означает окончание многих лет подготовки. Я хочу, чтобы наши граждане поняли, что это момент единения, и что у нас всё получилось и мы можем гордиться», — обратился он к соотечественникам.

Также по теме Угроза терактов, возможный перенос церемонии и забастовка мусорщиков: как в Париже готовятся к ОИ-2024 Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил переноса церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года с вод Сены на «Стад де Франс»...

Далее пламя отправилось в путешествие по 400 коммунам, завершиться которое должно только к церемонии открытия. Например, 21 мая его доставили на знаменитый Каннский кинофестиваль. Факел пронесли прямо по красной ковровой дорожке.

Однако стражам порядка приходится прилагать огромные усилия, чтобы обеспечить безопасность участников. В Новой Каледонии, заморской территории Франции, эстафету вовсе отменили из-за массовых беспорядков.

В конце месяца министр внутренних дел Жеральд Дарманен отчитался о 115 предотвращённых акциях протеста, задержании 78 человек и перехвате 30 беспилотников. Особенно всех напугал арест мужчины в Бордо. Полиция заинтересовалась им после того, как он упомянул в соцсетях массовое убийство 2014 года в Айла-Висте. У молодого человека были изъяты револьвер с резиновыми пулями, компьютер и мобильные телефоны.

Что касается церемонии открытия, её должны посетить около 120 глав государств и правительств. Также приглашены порядка 160 министров спорта. А за несколько часов до мероприятия Макрон примет руководителей стран в Елисейском дворце.

Между тем, во Франции вынуждены оперативно разбираться с целым рядом возникших сложностей. Одна из них касается мигрантов, бездомных и работниц секс-услуг, большую часть которых решено просто вывезти за пределы столицы.

Тревогу забили сразу 90 благотворительных организаций, подготовивших специальный доклад. Изучив данные, они пришли к выводу, что сразу 12,5 тыс. человек выселили за пределы Парижского региона, а их палаточные лагеря безжалостно разрушили.

Поль Алози, координатор по мониторингу здоровья в Médecins du Monde, обвинил власти в желании очистить город от всех нежелательных элементов.

«Беду просто прячут от глаз. Мы делаем жизнь этих людей и тех, кто их поддерживает, невыносимой», — цитирует Алози The Guardian.

Авторы доклада сделали неутешительный вывод: Олимпийские игры стали лишь прикрытием для агрессивных мер. При этом власти не предлагают реальных решений проблем.

Да и оставшиеся местные жители не будут чувствовать себя полностью комфортно. Например, для того, чтобы посетить «зоны безопасности» с 18 по 26 июля, в частности, на берегах Сены, где состоится церемония открытия, им потребуется оформлять специальные QR-коды.

По-прежнему не обходится и без забастовок. В конце мая бастовали работники метро и электричек, что привело к перебоям в движении поездов. Также они устроили акцию протеста возле Эйфелевой башни, требуя выплаты премий.

Собравшиеся жгли фаеры и развернули растяжку с надписью: «Нет Олимпийских игр без железнодорожников».

«Мы требуем выплат «олимпийской премии». Мы будем перегружены работой в августе, когда все обычно уходят в отпуска. За это мы требуем компенсаций. То, что предлагают нам в SNCF (Национальной компании железных дорог), — подачки, поэтому хотим надавить на руководство», — цитирует одного из работников «Р-Спорт».

Серьёзную тревогу вызывает и качество воды в Сене, где должна пройти не только церемония открытия, но и соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде. А обещания Макрона искупаться в реке давно превратились в мем.

В соцсетях даже завирусился хэштег #JeChieDansLaSeineLe23Juin. В частности, участники выкладывают фотографии грязного президента и коллажи с расположенными на берегах унитазами.

К сожалению, данностью стала и русофобия. Дошло до того, что отечественным журналистам, которые всё же доберутся до Франции, запретят демонстрировать символику страны. То есть по отношению к ним будут действовать такие же правила, как к нейтральным атлетам.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв назвал данное постановление позором и напомнил, что подобного на ОИ прежде не происходило никогда.

«Неужели французская полиция теперь будет отбирать у них микрофоны или срывать наклейки с видеокамер? Это абсолютно нелепое и позорное требование, которое, надеюсь, всё-таки не перейдёт в действие», — цитирует Соловьёва ТАСС.

Между тем, отечественные волонтёры, которым отказали в аккредитации на Олимпиаду без объяснения причин, пытаются получить допуск. В попытках добиться справедливости они даже написали коллективное письмо Макрону, но оно осталось без ответа.

А в МИД РФ заранее предупредили собирающихся посетить ОИ-2024 россиян о возможных рисках.