Guardian: из Парижа выдворили тысячи бездомных перед Олимпиадой

Из Парижа и его окрестностей в преддверии летних Олимпийских игр — 2024 выдворили более 12 тыс. бездомных. Об этом пишет The Guardian.

По информации The Guardian, процесс переселения палаточных городков начался год назад. С тех пор власти принудительно переселили более 12 тыс. человек.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада-2024 пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что американская компания обвинила Россию в попытке сорвать Олимпийские игры во Франции.