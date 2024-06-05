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Guardian: из Парижа выдворили тысячи бездомных перед Олимпиадой

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Из Парижа и его окрестностей в преддверии летних Олимпийских игр — 2024 выдворили более 12 тыс. бездомных. Об этом пишет The Guardian.
Guardian: из Парижа выдворили тысячи бездомных перед Олимпиадой
  • AFP

По информации The Guardian, процесс переселения палаточных городков начался год назад. С тех пор власти принудительно переселили более 12 тыс. человек.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада-2024 пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что американская компания обвинила Россию в попытке сорвать Олимпийские игры во Франции.

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