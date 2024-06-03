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Американская компания обвинила Россию в попытке сорвать Олимпийские игры во Франции

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Американская компания Microsoft подготовила доклад, в котором утверждается, что Россия стремится дискредитировать Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).

«Россия наращивает кампанию по злонамеренной дезинформации против Франции, Эммануэля Макрона, Международного олимпийского комитета и Олимпиады. Россия десятилетиями планировала сорвать Олимпийские игры, но MTAC обнаружил, что её тактика сочетается с искусственным интеллектом во вредоносной деятельности, которая может усилиться по мере приближения церемонии открытия Игр», — говорится в докладе.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась о возможном участии в Олимпийских играх в Париже.

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