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Самсонова: не знаю, поеду ли на Олимпиаду в Париже

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Российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась о возможном участии в Олимпийских играх в Париже.

«Не знаю пока что, поеду ли на Олимпиаду. Это зависит от того, что не дают очков. Думаю, что Олимпиада должна быть Олимпиадой с флагом. Это мне не очень нравится. Да, у меня ещё вроде есть 10 дней подумать. Не знаю, где жить, но игроки сказали, что нам нельзя находиться в Олимпийской деревне», — цитирует Самсонову «Чемпионат».

ITF приняла решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Атлеты должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в применимых правилах ITF.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Самсонова проиграла Коччаретто и не смогла выйти в четвёртый круг «Ролан Гаррос».

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