Угроза терактов, возможный перенос церемонии и забастовка мусорщиков: как в Париже готовятся к ОИ-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил переноса церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года с вод Сены на «Стад де Франс» из-за угрозы безопасности. Между тем сборщики мусора грозят объявить забастовку с 1 июля по 8 сентября, если власти Парижа не пойдут им навстречу и не согласятся на дополнительные выплаты. А в олимпийской деревне для участников установят 16 тыс. кроватей из картона. Что известно о подготовке к Олимпиаде — в материале RT.

До старта Олимпийских игр в Париже осталось чуть больше двух месяцев, однако организаторы уже сейчас вынуждены решать различного рода проблемы. Пожалуй, ключевая из них — безопасность. По этой причине до сих пор сохраняется вероятность пересмотра сценария церемонии открытия 26 июля. Дело в том, что её проведут не привычным образом, на одном из стадионов, а прямо на Сене. Участники проплывут на лодках, а наблюдать за ними будут порядка 0,5 млн человек.

Однако президент Франции Эммануэль Макрон не исключил переноса мероприятия в другое место, например на «Стад де Франс», если того потребуют обстоятельства. Вместе с тем он пообещал, что территория возле реки станет самым безопасным местом в городе.

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«Больше всего террористы хотят помешать нам мечтать. Они хотят помешать молодым людям ходить на террасы кафе, на концерты и спортивные мероприятия. Мы становимся организованными. Никакой наивности. Мы очень проницательны и делимся всей информацией. Выделим средства для проведения грандиозной церемонии», — приводит его слова RMC Sport.

Глава МОК Томас Бах признал наличие альтернативных вариантов, но выразил уверенность: всё пройдёт по изначальному плану.

«Очень тщательный и профессиональный подход французских властей даёт всем нам полную уверенность, что мы можем провести церемонию открытия на Сене и что она станет знаковой и незабываемой для атлетов и всем будет обеспечена безопасность», — цитирует функционера France24.

Появляются и некоторые подробности церемонии закрытия. По данным местных СМИ, актёра Тома Круза заметили на центральных улочках Парижа возле Триумфальной арки разъезжающим на мотоцикле. Предполагается, что эпизод с ним будет показан во время церемонии закрытия.

Между тем в олимпийской деревне вовсю готовятся к приёму гостей. Сообщается, что компания Airweave произведёт 16 тыс. специальных кроватей из картона, на которых будут спать не только спортсмены, проживающие в Сен-Дени и Шатору, но и журналисты в Дюньи.

Они должны быть памятны болельщикам, ведь аналогичную мебель сделали для атлетов во время ОИ-2020 в Токио. Таким образом хозяева позаботились об экологии, поскольку подобные кровати потом легко переработать. Но даже больше они стали известны под названием «антисекс», так как не способны выдержать вес свыше 200 кг. По одной из версий, это было сделано намеренно, чтобы избежать контактов между участниками в период пандемии коронавируса.

А вот к питанию вопросов возникнуть не должно. В Париже уже представили обширное меню. В общей сложности для спортсменов приготовят 500 блюд. При этом, чтобы угодить всем, оно будет разбито на четыре категории: Франция, Азия, Африка-Карибы и мировая кухня. Всего огромная столовая способна принять 3,5 тыс. человек и откроется 12 июля.

Однако данная тема сейчас наверняка заботит принимающую сторону меньше всего. Куда сложнее решить уже упомянутый вопрос безопасности. Причём касается он не только церемонии открытия. Так, по мнению британских экспертов, установленная в Париже система обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов Parade недостаточно эффективна.

В качестве её главных минусов назвали, во-первых, плохую работу в условиях плотной городской застройки. Она обнаруживает лишь каждый третий дрон, чего явно недостаточно. Во-вторых, ловит аппараты лишь на расстоянии не дальше 800 м. И в-третьих, способна принять за них посторонние предметы вроде вентилятора кондиционера. Но Parade всё равно будет обслуживать Олимпиаду. Помочь ей должны британские системы радиоэлектронного подавления беспилотников.

Также в стране опасаются кибератак. Глава Агентства национальной кибербезопасности (ANSSI) Винсент Штрубель признался, что организаторы готовы ко всему. Вместе с тем он считает, что кибератаки в любом случае не поставят под угрозу проведение Игр.

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Тем временем местные силовики внимательно отслеживают в том числе социальные сети в поисках подозрительных личностей. По данной схеме в конце апреля в департаменте Верхняя Савойя был задержан 16-летний подросток. Сообщается, что он планировал совершить теракт во время Олимпийских игр.

Не менее остро стоит проблема экологии. Властям до сих пор задают вопросы об уровне загрязнения Сены — и можно ли будет в связи с этим проводить в реке как церемонию открытия, так и соревнования. Чтобы доказать, что вода в ней достаточно чистая, Макрон в очередной раз пообещал искупаться.

«Ключевой шаг к тому, чтобы сделать Сену пригодной для купания, — строительство ливневых очистных сооружений в Шампиньи-сюр-Марн — пройден. Совместными усилиями государства и избранных представителей мы достигли поставленной цели. Вода в Сене будет холодной... но чистой. Я могу это подтвердить», — написал президент.

Вместе с ним окунуться в Сену изъявили желание мэр Парижа Анн Идальго и Бах. Глава МОК только выразил надежду, что будет достаточно тепло.

На главной водной артерии города проблемы с экологией не заканчиваются. В частности, власти очень опасаются массовых пищевых отравлений. А потому во всех точках общепита, расположенных неподалёку от олимпийских объектов, максимально усилен санитарный контроль. Отмечается, что с начала года в Иль-де-Франс провели уже 1,5 тыс. проверок.

А настоящий хаос в данном отношении грозит создать забастовка мусорщиков. Крупнейший профсоюз Франции CGT (Всеобщая конфедерация труда) сообщил, что она может продлиться с 1 июля по 8 сентября. Чтобы не парализовать жизнь города во время крупнейшего спортивного форума, сборщики мусора требуют дополнительно выплатить им по €400 в месяц, а также выписать единовременный бонус €1,9 тыс. для тех, кому предстоит работать во время Игр.

Ещё в апреле мэрия пошла навстречу и пообещала начислить бонусы в размере от €600 до €1,9 тыс. для всех сотрудников, которые будут заняты в Олимпиаде. Но в CGT остались недовольны тем, что уровень выплат будет зависеть от степени занятости. Переговоры между сторонами по-прежнему продолжаются.

А 1 мая своё отношение к ОИ-2024 выразили участники масштабной демонстрации. Мероприятие, по разным оценкам, собрало порядка 18 тыс. человек. Участники в том числе сожгли олимпийские флаги, протестуя против организации в городе Олимпиады.

Между тем хозяева заняты не только решением многочисленных проблем, но и недопуском россиян. До сих пор непонятно, сколько отечественных атлетов выступит во Франции, а Идальго публично заявила о нежелании видеть их в Париже. Кроме того, организаторы ещё и отвергли заявки более чем 20 российских волонтёров.

«Я получила от оргкомитета официальное письмо, в котором было сказано, что власти Франции не одобрили мою заявку в качестве волонтёра на Олимпиаду. Связалась с более чем 20 россиянами, с которыми прошла не одни Игры и которые также подавали заявки. Всем этим людям, обладающим большим опытом, пришёл отказ», — цитирует ТАСС одну из претенденток.

В МОК не стали комментировать произошедшее и посоветовали задавать все вопросы оргкомитету. В Госдуме же считают, что это едва ли можно счесть случайностью.

«Данная Олимпиада максимально политизирована. Конечно, нашим волонтёрам хотелось поучаствовать, тем более на любых других ОИ всегда были интернациональные команды и россиян с удовольствием согласовывали, потому что очень хорошо работали. Всегда была такая практика. Но тут явно русофобские настроения. Они не хотят, наверное, чтобы среди волонтёров поднялась какая-то буча, протесты: «Зачем вы сюда русских взяли?» Наверняка там будут украинцы, поэтому французской стороне легче отказаться от наших», — объяснила депутат Светлана Журова.