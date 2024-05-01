Le Parisien: на Олимпиаде в Париже будут подавать около 40 разных блюд ежедневно

Стало известно, чем будут кормить спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

По информации Le Parisien, на турнире будут подавать около 40 разных блюд ежедневно. Упор сделают на еде растительного происхождения.

За время соревнований у спортсменов будет возможность попробовать около 500 разных вариаций приготовления блюд, 120 из которых будут фирменными.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что 13 гребцов на байдарках и каноэ из России получили нейтральный статус.