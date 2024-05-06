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Российский борец Кутузов добился участия в отборе на Олимпиаду-2024 в Париже

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что чемпион мира 2021 года по греко-римской борьбе Сергей Кутузов выступит в отборочном турнире на Олимпийские игры в Париже.
Российский борец Кутузов добился участия в отборе на Олимпиаду-2024 в Париже
  • РИА Новости

«Нам в сложной борьбе удалось добиться того, чтобы Сергей Кутузов был допущен к участию в отборочном турнире к Олимпийским играм в весовой категории до 77 кг. Но при этом самое непонятное: как и на каких основаниях такое решение принимается», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.

Глава ФСБР также выразил надежду, что организация сможет добиться положительного результата и по другим спортсменам.

Путёвку на Игры в весовой категории до 77 кг можно будет завоевать на турнире в Стамбуле, который пройдёт с 9 по 12 мая.

Ранее Мамиашвили высказал мнение касательно рекомендаций украинским спортсменам докладывать о нарушениях нейтрального статуса российскими атлетами на Олимпиаде в Париже.

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