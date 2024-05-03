Мамиашвили: чувствуется очередная брезгливость во всех требованиях НОК Украины
- РИА Новости
«Не противно ли это всё? Чувствуется очередная брезгливость во всех требованиях НОК Украины! Даже не хочется копаться в этом. С вечными доносами, кляузничествами и попрошайничествами украинцы потихоньку сами стали изгоями для всего спортивного сообщества», — приводит слова Мамиашвили Sport24.
2 мая НОК Украины призвал доносить о нарушении россиянами нейтрального статуса.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Васильев назвал призыв НОК Украины к доносам на российских спортсменов мерзостью.