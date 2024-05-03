Мамиашвили: чувствуется очередная брезгливость во всех требованиях НОК Украины

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказал мнение касательно рекомендаций украинским спортсменам докладывать о нарушениях нейтрального статуса российскими атлетами на Олимпиаде в Париже.

«Не противно ли это всё? Чувствуется очередная брезгливость во всех требованиях НОК Украины! Даже не хочется копаться в этом. С вечными доносами, кляузничествами и попрошайничествами украинцы потихоньку сами стали изгоями для всего спортивного сообщества», — приводит слова Мамиашвили Sport24.

2 мая НОК Украины призвал доносить о нарушении россиянами нейтрального статуса.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Васильев назвал призыв НОК Украины к доносам на российских спортсменов мерзостью.